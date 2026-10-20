Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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20.10.2026 10:02:12
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Endesa-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Endesa-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19.04 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 525.210 Endesa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Endesa-Papiere wären am 19.10.2026 22’174.37 EUR wert, da der Schlussstand 42.22 EUR betrug. Aus 10’000 EUR wurden somit 22’174.37 EUR, was einer positiven Performance von 121.74 Prozent entspricht.
Endesa war somit zuletzt am Markt 43.58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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