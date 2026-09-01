IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Endesa-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Endesa-Aktie bei 18.15 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Endesa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55.096 Endesa-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 42.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’319.56 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 131.96 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Endesa belief sich jüngst auf 43.30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch