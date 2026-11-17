Das Enagas-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Enagas-Aktie an diesem Tag bei 20.14 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Enagas-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 496.524 Enagas-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’011.92 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Papiers am 16.11.2026 auf 18.15 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 9.88 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Enagas bezifferte sich zuletzt auf 4.79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch