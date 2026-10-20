IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Enagas von vor 5 Jahren verloren

Die Enagas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Enagas-Anteile betrug an diesem Tag 19.51 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Enagas-Aktie investiert, befänden sich nun 51.269 Enagas-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Enagas-Aktien wären am 19.10.2026 863.37 EUR wert, da der Schlussstand 16.84 EUR betrug. Damit wäre die Investition 13.66 Prozent weniger wert.

Am Markt war Enagas jüngst 4.38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch