IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr eingefahren

Das Enagas-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Enagas-Aktie bei 13.18 EUR. Bei einem Enagas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.587 Enagas-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 126.48 EUR, da sich der Wert einer Enagas-Aktie am 10.08.2026 auf 16.67 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 26.48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Enagas belief sich jüngst auf 4.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch