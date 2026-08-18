Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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18.08.2026 10:02:13
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Enagas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Enagas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 18.08.2023 wurde die Enagas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15.34 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65.210 Enagas-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 16.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’092.27 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.23 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Enagas eine Marktkapitalisierung von 4.36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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