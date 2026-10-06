IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25.00 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert, befänden sich nun 4.000 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 21.42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85.68 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14.32 Prozent verringert.

Am Markt war Corporacion Acciona Energias Renovables jüngst 7.12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch