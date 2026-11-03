IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie betrug an diesem Tag 24.12 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 41.459 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers auf 21.66 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 898.01 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10.20 Prozent.

Der Marktwert von Corporacion Acciona Energias Renovables betrug jüngst 6.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch