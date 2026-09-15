IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren eingebracht

Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26.48 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.776 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 20.52 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77.49 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 22.51 Prozent gleich.

Corporacion Acciona Energias Renovables wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.93 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch