Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie 112201621 / ES0105563003
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11.08.2026 10:02:37
IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23.32 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert, befänden sich nun 42.882 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie auf 20.64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885.08 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11.49 Prozent.
Am Markt war Corporacion Acciona Energias Renovables jüngst 6.77 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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