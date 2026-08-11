IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23.32 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert, befänden sich nun 42.882 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie auf 20.64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885.08 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11.49 Prozent.

Am Markt war Corporacion Acciona Energias Renovables jüngst 6.77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch