Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie 112201621 / ES0105563003
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18.08.2026 10:02:13
IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 18.08.2023 wurde die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25.56 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 391.236 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (21.14 EUR), wäre die Investition nun 8’270.74 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 17.29 Prozent vermindert.
Corporacion Acciona Energias Renovables markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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