IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine CIE Automotive SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das CIE Automotive SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das CIE Automotive SA-Papier an diesem Tag 28.95 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CIE Automotive SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 345.423 CIE Automotive SA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 8’998.27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26.05 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10.02 Prozent verringert.

Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich jüngst auf 3.06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch