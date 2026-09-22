CIE Automotive Aktie 2573499 / ES0105630315
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22.09.2026 10:02:21
IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CIE Automotive SA-Einstiegs gewesen.
Am 22.09.2023 wurde die CIE Automotive SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25.98 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38.491 CIE Automotive SA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 987.30 EUR, da sich der Wert einer CIE Automotive SA-Aktie am 21.09.2026 auf 25.65 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1.27 Prozent eingebüsst.
Am Markt war CIE Automotive SA jüngst 3.00 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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