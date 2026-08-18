CIE Automotive Aktie 2573499 / ES0105630315
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18.08.2026 10:02:13
IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in CIE Automotive SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CIE Automotive SA-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 26.30 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 380.228 CIE Automotive SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 25.85 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9’828.90 EUR wert. Damit wäre die Investition um 1.71 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich zuletzt auf 3.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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