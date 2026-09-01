IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 01.09.2021 wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das CIE Automotive SA-Papier bei 24.06 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41.563 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 25.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’043.23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.32 Prozent vermehrt.

CIE Automotive SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch