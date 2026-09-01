Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’262 -0.2%  SPI 20’053 -0.3%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’028 -0.9%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 6’385 -0.5%  Gold 4’377 -1.6%  Bitcoin 63’232 -0.4%  Dollar 0.8100 0.2%  Öl 92.1 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie in Rot: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Amazon-Aktie tiefer: Milliardenklage wegen mutmasslich künstlich verteuerter Werbung
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Suche...
Plus500 Depot

CIE Automotive Aktie 2573499 / ES0105630315

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender CIE Automotive SA-Einstieg? 01.09.2026 10:02:33

IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CIE Automotive SA-Aktie gebracht.

CIE Automotive
25.20 EUR -0.20%
Kaufen Verkaufen

Am 01.09.2021 wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das CIE Automotive SA-Papier bei 24.06 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41.563 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 25.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’043.23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.32 Prozent vermehrt.

CIE Automotive SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CIE Automotive SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten