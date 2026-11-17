Vor 3 Jahren wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CIE Automotive SA-Aktie bei 24.76 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das CIE Automotive SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.039 CIE Automotive SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 26.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106.42 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6.42 Prozent angewachsen.

Am Markt war CIE Automotive SA jüngst 3.17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch