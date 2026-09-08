CIE Automotive Aktie 2573499 / ES0105630315
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08.09.2026 10:02:16
IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren CIE Automotive SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 08.09.2016 wurde das CIE Automotive SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 15.53 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 643.925 CIE Automotive SA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 25.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’355.69 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63.56 Prozent gesteigert.
CIE Automotive SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.04 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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