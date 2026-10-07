IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Cellnex Telecom-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29.53 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33.864 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 774.81 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Anteils am 06.10.2026 auf 22.88 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22.52 Prozent eingebüsst.

Cellnex Telecom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch