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Cellnex Telecom Aktie 28028176 / ES0105066007

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Hochrechnung 14.10.2026 10:03:12

IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Cellnex Telecom
25.26 EUR 3.40%
Kaufen Verkaufen

Am 14.10.2021 wurden Cellnex Telecom-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 53.02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Cellnex Telecom-Papier investiert hätte, hätte er nun 188.608 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Papiere wären am 13.10.2026 4’622.78 EUR wert, da der Schlussstand 24.51 EUR betrug. Mit einer Performance von -53.77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Cellnex Telecom betrug jüngst 15.87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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