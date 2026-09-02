Cellnex Telecom Aktie 28028176 / ES0105066007
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02.09.2026 10:02:14
IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Cellnex Telecom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29.66 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Cellnex Telecom-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 337.154 Cellnex Telecom-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 25.59 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’627.78 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.72 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Cellnex Telecom einen Börsenwert von 17.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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