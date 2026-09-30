IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Cellnex Telecom-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29.49 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.391 Cellnex Telecom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Anteile wären am 29.09.2026 76.77 EUR wert, da der Schlussstand 22.64 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.23 Prozent verringert.

Cellnex Telecom wurde am Markt mit 15.06 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch