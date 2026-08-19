IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren verloren

Cellnex Telecom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cellnex Telecom-Aktie an diesem Tag 60.50 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investierten, hätten nun 1.653 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43.88 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 18.08.2026 auf 26.55 EUR belief. Damit wäre die Investition 56.12 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Cellnex Telecom zuletzt 17.91 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch