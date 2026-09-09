IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cellnex Telecom-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das Cellnex Telecom-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 34.55 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 2.894 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 73.52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26.48 Prozent abgenommen.

Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 16.37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch