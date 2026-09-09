Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’889 -1.2%  SPI 19’621 -1.2%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’644 -1.4%  Euro 0.9413 0.0%  EStoxx50 6’302 -1.7%  Gold 4’399 1.0%  Bitcoin 63’942 0.8%  Dollar 0.8092 0.0%  Öl 100.7 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
Aktie schwächelt: Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
SHL-Aktie: Verlust im Halbjahr etwas eingegrenzt
Suche...
ETF Sparplan

Cellnex Telecom Aktie 28028176 / ES0105066007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Cellnex Telecom-Anlage im Blick 09.09.2026 10:02:26

IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cellnex Telecom-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Cellnex Telecom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Cellnex Telecom
25.35 EUR 0.16%
Kaufen Verkaufen

Das Cellnex Telecom-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 34.55 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 2.894 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 73.52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26.48 Prozent abgenommen.

Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 16.37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten