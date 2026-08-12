Cellnex Telecom Aktie 28028176 / ES0105066007
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12.08.2026 10:02:28
IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cellnex Telecom-Investment von vor 3 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cellnex Telecom-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35.98 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cellnex Telecom-Aktie investiert, befänden sich nun 277.932 Cellnex Telecom-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’523.62 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Papiers am 11.08.2026 auf 27.07 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 24.76 Prozent.
Jüngst verzeichnete Cellnex Telecom eine Marktkapitalisierung von 17.97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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