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18.11.2026 10:02:06
IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cellnex Telecom-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cellnex Telecom-Aktie Investoren gebracht.
Die Cellnex Telecom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10.30 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investierten, hätten nun 97.102 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 2’497.47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.72 EUR belief. Damit wäre die Investition um 149.75 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Cellnex Telecom eine Marktkapitalisierung von 17.00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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