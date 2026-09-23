IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cellnex Telecom-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12.18 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investierten, hätten nun 821.122 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 25.33 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’799.02 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 107.99 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 16.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch