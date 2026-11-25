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25.11.2026 10:02:18
IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Cellnex Telecom vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cellnex Telecom-Aktie Investoren gebracht.
Cellnex Telecom-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cellnex Telecom-Aktie bei 25.71 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 388.954 Cellnex Telecom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 25.59 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’953.33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.47 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Cellnex Telecom eine Börsenbewertung in Höhe von 16.02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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