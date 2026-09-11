CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019
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11.09.2026 10:02:23
IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die CAIXABANK-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2.50 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3’995.222 CAIXABANK-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (13.23 EUR), wäre die Investition nun 52’856.78 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 428.57 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete CAIXABANK eine Marktkapitalisierung von 91.72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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