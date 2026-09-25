IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen

CAIXABANK-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 3.62 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hat, hat nun 276.243 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’562.15 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 24.09.2026 auf 12.90 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 256.22 Prozent gesteigert.

CAIXABANK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91.16 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch