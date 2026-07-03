CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019
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03.07.2026 10:02:30
IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen CAIXABANK-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades CAIXABANK-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren CAIXABANK-Anteile an diesem Tag 3.82 EUR wert. Bei einem CAIXABANK-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 261.712 CAIXABANK-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 12.62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’302.80 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 230.28 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte CAIXABANK einen Börsenwert von 86.59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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