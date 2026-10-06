IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bankinter,-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bankinter,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Bankinter,-Anteile bei 4.72 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 211.950 Bankinter,-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’333.98 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 05.10.2026 auf 15.73 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 233.40 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bankinter, eine Börsenbewertung in Höhe von 14.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch