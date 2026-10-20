Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
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20.10.2026 10:02:12
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bankinter, von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6.30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bankinter,-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.873 Bankinter,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14.97 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 237.54 EUR wert. Damit wäre die Investition um 137.54 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Bankinter, eine Marktkapitalisierung von 13.69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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