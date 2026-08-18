IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Bankinter,-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13.01 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7.689 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 128.84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.84 Prozent erhöht.

Insgesamt war Bankinter, zuletzt 15.07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch