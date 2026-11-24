Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Bankinter,-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Bankinter,-Anteile an diesem Tag 4.57 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2’186.748 Bankinter,-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13.89 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 30’363.00 EUR wert. Mit einer Performance von +203.63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Bankinter, eine Marktkapitalisierung von 12.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch