IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Bankinter,-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5.06 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hat, hat nun 19.755 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 325.37 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 28.09.2026 auf 16.47 EUR belief. Mit einer Performance von +225.37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bankinter, bezifferte sich zuletzt auf 14.95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch