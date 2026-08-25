Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
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25.08.2026 10:02:17
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Bankinter, eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Bankinter,-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bankinter,-Aktie an diesem Tag 5.96 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167.673 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bankinter,-Aktie auf 16.96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’842.89 EUR wert. Damit wäre die Investition um 184.29 Prozent gestiegen.
Am Markt war Bankinter, jüngst 14.97 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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