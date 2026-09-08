IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Bankinter,-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bankinter,-Papier an diesem Tag 4.83 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Bankinter,-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.709 Bankinter,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16.84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 348.75 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 248.75 Prozent.

Bankinter, wurde am Markt mit 15.16 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch