Banco de Sabadell Aktie 2970161 / ES0113860A34
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25.08.2026 10:02:17
IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 25.08.2021 wurden Banco de Sabadell SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Banco de Sabadell SA-Aktie an diesem Tag bei 0.61 EUR. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 162.973 Banco de Sabadell SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 605.28 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Papiers am 24.08.2026 auf 3.71 EUR belief. Damit wäre die Investition um 505.28 Prozent gestiegen.
Der Banco de Sabadell SA-Wert an der Börse wurde auf 17.45 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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