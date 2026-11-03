IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr abgeworfen

Am 03.11.2025 wurde die Banco de Sabadell SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3.28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 305.250 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’069.60 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Papiers am 02.11.2026 auf 3.50 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 6.96 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 16.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch