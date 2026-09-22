Banco de Sabadell Aktie 2970161 / ES0113860A34
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22.09.2026 10:02:21
IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 22.09.2021 wurde das Banco de Sabadell SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Banco de Sabadell SA-Aktie an diesem Tag bei 0.65 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1’537.988 Banco de Sabadell SA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 3.72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’713.63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 471.36 Prozent gesteigert.
Der Banco de Sabadell SA-Wert an der Börse wurde auf 17.26 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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