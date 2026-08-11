IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 11.08.2025 wurden Banco de Sabadell SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Banco de Sabadell SA-Papier an diesem Tag bei 3.34 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investierten, hätten nun 299.760 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Banco de Sabadell SA-Aktie auf 3.48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’043.17 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4.32 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA bezifferte sich zuletzt auf 16.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch