Banco de Sabadell Aktie 2970161 / ES0113860A34
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Banco de Sabadell SA-Investition im Blick
|
11.08.2026 10:02:37
IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 11.08.2025 wurden Banco de Sabadell SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Banco de Sabadell SA-Papier an diesem Tag bei 3.34 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investierten, hätten nun 299.760 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Banco de Sabadell SA-Aktie auf 3.48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’043.17 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4.32 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA bezifferte sich zuletzt auf 16.34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Banco de Sabadell SA
Analysen zu Banco de Sabadell SA
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.