Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Banco de Sabadell SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Banco de Sabadell SA-Papier bei 0.64 EUR. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155.231 Banco de Sabadell SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 583.67 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Papiers am 16.11.2026 auf 3.76 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +483.67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 17.79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch