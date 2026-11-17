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17.11.2026 10:02:05
IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Banco de Sabadell SA-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Banco de Sabadell SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Banco de Sabadell SA-Papier bei 0.64 EUR. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155.231 Banco de Sabadell SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 583.67 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Papiers am 16.11.2026 auf 3.76 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +483.67 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 17.79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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