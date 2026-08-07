IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Amadeus IT von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Amadeus IT-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 71.46 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hat, hat nun 1.399 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79.04 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 06.08.2026 auf 56.48 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20.96 Prozent.

Zuletzt verbuchte Amadeus IT einen Börsenwert von 24.17 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 wagte die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN den Sprung aufs Parkett. Das Amadeus IT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 11.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch