IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amadeus IT von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Amadeus IT-Papier statt. Der Schlusskurs des Amadeus IT-Papiers betrug an diesem Tag 67.68 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 147.754 Amadeus IT-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’697.99 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 01.10.2026 auf 52.10 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23.02 Prozent verringert.

Amadeus IT war somit zuletzt am Markt 21.76 Mrd. Euro wert. Am 28.04.2010 fand der erste Handelstag des Amadeus IT-Papiers an der Börse STN statt. Die Amadeus IT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 11.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch