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20.11.2026 10:02:10
IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Amadeus IT-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Amadeus IT-Aktie bei 41.80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.392 Amadeus IT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Amadeus IT-Aktie auf 60.64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145.07 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 45.07 Prozent gleich.
Amadeus IT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.22 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Anteile an der Börse STN war der 28.04.2010. Den ersten Handelstag begann das Amadeus IT-Papier bei 11.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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