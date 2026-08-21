Amadeus IT Aktie 11249889 / ES0109067019
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21.08.2026 10:02:26
IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amadeus IT-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amadeus IT-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Amadeus IT-Papier bei 50.42 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investierten, hätten nun 198.334 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 20.08.2026 11’190.00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56.42 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 11.90 Prozent.
Zuletzt verbuchte Amadeus IT einen Börsenwert von 23.86 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Papiers fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Die Amadeus IT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 11.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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