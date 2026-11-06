IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Amadeus IT-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56.64 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.655 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Amadeus IT-Aktie auf 59.64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’052.97 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 5.30 Prozent.

Insgesamt war Amadeus IT zuletzt 25.05 Mrd. Euro wert. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Amadeus IT-Aktie lag damals bei 11.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch