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ACS Aktie 1879689 / ES0167050915

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Lukrative ACS-Investition? 19.08.2026 10:02:14

IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in ACS-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

ACS
100.91 CHF -0.38%
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ACS-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ACS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.396 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 474.29 EUR, da sich der Wert eines ACS-Anteils am 18.08.2026 auf 107.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 374.29 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von ACS belief sich zuletzt auf 28.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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