IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der ACS-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren ACS-Anteile an diesem Tag 23.13 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43.234 ACS-Aktien im Depot. Die gehaltenen ACS-Aktien wären am 15.09.2026 3’953.74 EUR wert, da der Schlussstand 91.45 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 295.37 Prozent.

Jüngst verzeichnete ACS eine Marktkapitalisierung von 24.43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch