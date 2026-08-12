IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ACS-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des ACS-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31.80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die ACS-Aktie investierten, hätten nun 314.465 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der ACS-Aktie auf 108.30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34’056.60 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 240.57 Prozent zugenommen.

ACS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29.01 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch